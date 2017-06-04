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BOŞ ARAZİDE CESET BULUNDU!


BOŞ ARAZİDE CESET BULUNDU!
Tarih : 04 Haziran 2017, 09:52
Puan Ver : Boş Arazide Ceset Bulundu!(9/10)8


Lara Caddesi'nde bulunan ve eskiden petrol dolum tesisi olarak  kullanılan boş arazide atletli bir kişinin hareketsiz yattığını gören  vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve 112 acil servis ekipleri, üzerinden Hüseyin Burkay Ünses (26) adına kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



 



 



 



kaynak:milliyet








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