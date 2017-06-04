

Lara Caddesi'nde bulunan ve eskiden petrol dolum tesisi olarak kullanılan boş arazide atletli bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve 112 acil servis ekipleri, üzerinden Hüseyin Burkay Ünses (26) adına kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.















kaynak:milliyet