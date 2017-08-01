BOŞALTILAN OKULUN SIRALARI PENCEREDEN ATILDI
Mersin'de, başka bir binaya taşındığı için boşaltılan Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin penceresinden, öğrencilerin kullandığı sıraların atılması sosyal medyaya yansıyınca büyük tepki topladı.
Mersin'de, yeni binaya taşınma kararı alan Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin penceresinden, öğrencilerin kullandığı sıraların atılması sosyal medyaya yansıyınca büyük tepki topladı.
YENİ BİNAYA TAŞINMA KARARIYLA OKUL BOŞALTILMAYA BAŞLANDI
Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kuyuluk yolu üzerindeki yeni binasına taşınma kararı ile birlikte boşaltılmaya başlandı. Bundan sonra Mezitli İmam Hatip Ortaokulu olarak hizmet verecek binada, cumartesi günü de boşaltma çalışmaları yapıldı.ÖĞRENCİLERİN KULLANDIĞI MASA VE SANDALYELER 5'İNCİ KATTAN ATILDI
Öğrencilerin kullandığı masa ve sandalyeler, okulun 5'inci katından atıldı. Mahalle sakinlerinden Mesut Yürük'ün cep telefonu ile kaydettiği görüntülere yansıyan olay, vatandaşların tepkisini çekti.
O ANLAR CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Masaların sağlam ve kullanılabilir durumda olduğunu iddia eden mahalle sakinlerinden Mesut Yürük, o an okul bahçesinde bulunan Mezitli İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abbas Üçkardeş'e neden atıldığını sordu. Yapılan işlemin durdurulmaması üzerine polis ve zabıtaya haber veren Yürük, yaşananları da cep telefonu ile görüntüledi.
SAĞLAM OLANLAR DEPOYA GÖTÜRÜLÜP, KIRIK OLANLAR ATILDI
Müdür Abbas Üçkardeş, atılan sıra ve masaların kullanılmayacak durumda olduğunu, sağlam olanların depoya götürülüp kırık olanların atıldığını söyledi. Yürük'in sosyal medyada yayınladığı görüntüleri izleyen bir grup vatandaş ise, okul çevresinde toplanıp basın açıklaması yapmak istedi. Açıklamaya polis izin vermeyince vatandaşlar dağıldı.
Kaynak: haberinburada
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