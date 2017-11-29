BOŞANDIĞI KARISI, UYURKEN ÜZERİNE KIZGIN YAĞ DÖKÜP BAŞINA SATIRLA VURDU
Adana'da boşandığı halde birlikte yaşadığı karısı tarafından, üzerine kızgın yağ dökülen ve kafasına satırla vurulan eş, kendini tuvalete kapatarak ölümden kurtuldu.
Adana'da Emine Sayar (40), boşanmalarına rağmen birlikte yaşamayı sürdürdüğü Ayhan Akdemir'in (42) uyurken üzerine kızgın yağ döküp, başına satırla vurdu. Yaralanan Akdemir kendini evin tuvaletine kapatarak ölümden kurtuldu. Hem yanan, hem de yüzü kan içinde kalan Akdemir'i hastanede gören bazı hasta yakınları ağladı.
BOŞANDIĞI HALDE BİRLİKTE YAŞADIĞI EŞİ, UYURKEN KIZGIN YAĞ DÖKTÜ
Olay, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri mahallesinde meydana geldi. 1 çocuk annesi Emine Sayar, sabah saatlerinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Ayhan Akdemir'in üzerine, uyuduğu sırada kızgın yağ döktü.
YETMEDİ KAFASINA SATIRLA VURDU!
Sayar, yağ döktükten sonra eski eşinin başına da satırla birkaç kez vurdu.
KENDİNİ TUVALETE KAPATIP KURTULDU
Başından 3 darbe alan Aydemir, kaçarak kendini tuvalete kilitleyip canını zor kurtardı. Emine Sayar, bir süre sonra evi terk etti, tuvaletten çıkan yaralı Aydemir de polisi arayıp yardım istedi
HASTA YAKINLARI, ADAMIN HALİNE ÜZÜLÜP AĞLADI
Eve gelen polis Akdemir'i kanlar içinde şoka girmiş halde buldu. Eli yüzü kan içinde olan ve vücudunda yanıklar oluşan Akdemir, çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirilen ve tanınmaz hale gelen Aydemir'in gören bazı hasta yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.
EVİNİN SOKAĞINDA YAKALANDI
Hayati tehlikesi bulunan Aydemir, yoğun bakıma alındı. Aydemir'in şikayeti üzerine Emine Sayar, polis tarafından evinin sokağında yakalanıp gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
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