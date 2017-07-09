Posta Gazetesi'nden Canan Danyıldız'a konuşan Rafet El Romen, yaşam tarzını ve aşka bakışını değiştirdiğini, artık masum aşkları önemsemediğini, evlilik ve aile kurmak gibi düşünceleri de geride bıraktığını söyledi.

"UTANDIĞIM OLDU"

Anı yaşadığını belirten 48 yaşındaki şarkıcı, "Kimse bana fazla bağlanmasın ya da sorumluluk almayayım istiyorum. Dilim yanmadı. Her şeyi iyi ki yaşamışım. Kimseyi suçlamıyorum. Yaptığım yanlışlardan utandığım oldu. Ama bunu sürdürmem. Doğal yaşamaya çalışıyorum, hayat samimi olmalı. Kendimi olmadığım biri gibi göstermedim. Kime isyanım, öfkem varsa herkese yansıttım. Gerçektim. Ne yaşadıysam yaşadım ama iyi bir şarkıyla yine herkesin sevgisini kazandım. Şanslı bir adamım" dedi.

"BOŞANDIKTAN SONRA 20 KADINLA BİRLİKTE OLDUM"

Özel hayatında başarısız olduğunu dile getiren şarkıcı, "Son boşanmamın üzerinden bir yıl geçti. Bu arada 20 kadınla görüştüm, birlikte oldum. bunlardan ancak 3'üyle gerçek bir şey yaşayabilirim. Aynısı erkekler için de geçerli. Tekrar evlenmem demiyorum, evlenirim ama çocuk sahibi olmam. Mantık evliliği yaparım. Mutlaka evlilik sözleşmesi de yaparım. Herkese de tavsiye ederim. Çünkü Tuğba ile boşanmam 3 yıl sürdü. Arada sözleşme yoktu, daha masalsı bir evlilik anlayışım vardı. Ama son evliliğim 6 ayda bitti gitti. Hiçbir kadını sonsuza kadar sevemem. Daha güzelini görünce, yön değiştiririm. Sadece fiziki güzellikten söz etmiyorum. Mesela aşırı kıskançlık beni bitme noktasına getirir" şeklinde konuştu.

AŞK İDDİASINA YANIT

'En Güzel Şey Yaşamak' adlı şerksıına klip çeken 48 yaşındaki şarkıcı, "Klibinizde oynayan Azeri model Dilber Mahmudova ile aşk yaşadığınız doğru mu?" sorusuna ise "Yok öyle bir şey. Bodrum'da iki klip çektik. Mahmudova kliplerin birinde oynadı" yanıtını verdi.

Kaynak: haberinburada