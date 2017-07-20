BOŞANMA SÜRECİNDE OLDUĞU EŞİNİN ARACINA BOMBA DÜZENEĞİ YERLEŞTİREN KOCA TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eşinin kullandığı otomobilin altına bomba süsü verilmiş düzenek yerleştirdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen kişi tutuklandı.
Zonguldak'ta boşanmak üzere olduğu eşinin aracına bomba süsü verilmiş düzenek yerleştiren koca tutuklandı.
EŞİNİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ Bağlık Kapı önünde dün Yeliz Ö'nün kullandığı otomobilin altında bomba süsü verilmiş düzenek bulunmasının ardından gözaltına alınan eşi Sezai Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli Sezai Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ Bağlık Kapı önünde, dün Yeliz Ö'nün kullandığı 06 YA 7417 plakalı otomobilin altından sarkan kablolar vatandaşlar tarafından fark edilmiş, durumun polise bildirilmesinin ardından bomba süsü verilmiş düzenek fünye ile patlatılmıştı.Sürücünün şikayeti üzerine boşanma aşamasında olan eşi Sezai Ö, Alaplı ilçesinde gözaltına alınmıştı.
Kaynak: haberinburada
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