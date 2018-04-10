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Boşanmak için adliyeye geldi, kocası ve kayınpederinden dayak yedi

BOŞANMAK İÇİN ADLİYEYE GELDİ, KOCASI VE KAYINPEDERİNDEN DAYAK YEDİ

Samsun'un Bafra ilçesinde 23 yaşındaki kadın boşanma davası için geldiği adliye önünde, eşi ve kayınpederi tarafından tekme tokat dövüldü.

Tarih : 10 Nisan 2018, 16:00
Puan Ver : Boşanmak İçin Adliyeye Geldi, Kocası Ve Kayınpederinden Dayak Yedi(9/10)5

Samsun'un Bafra ilçesinde Tuğçe Gül B. (23), boşanma davası için geldiği adliye önünde, eşi ve kayınpederi tarafından tekme tokat dövüldü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, eşi Süleyman B. gözaltına alındı, kaçan kayınpederi Osman B.'nin arandığı belirtildi.

TEKME-TOKAT SALDIRDI

Olay, Bafra Adliyesi önünde meydana geldi. Tuğçe Gül B. ve eşi Süleyman B.'nin Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen boşanma davası için taraflar adliyeye geldi. İki taraf arasında adliye önünde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Süleyman B. ve babası Osman B., Tuğçe Gül B.'ye tekme tokat saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan Tuğçe Gül B., olay yerine çağrılan 112 Acil ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, kadının eşi Süleyman B.'yi gözaltına aldı. Olay sonrası kaçan kayınpeder Osman B.'nin arandığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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