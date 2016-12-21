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boşanmak istediği karısını öldürdü, evi ateşe verdi

BOŞANMAK İSTEDİĞİ KARISINI ÖLDÜRDÜ, EVİ ATEŞE VERDİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yaşadıkları sorunlar nedeniyle evden uzaklaştırma cezası alan işitme ve konuşma engelli adam, doğuştan engelli karısını sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Tarih : 21 Aralık 2016, 14:00
Puan Ver : Boşanmak İstediği Karısını Öldürdü, Evi Ateşe Verdi(9/10)10


Olay Tarsus'un Taşobası Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, doğuştan ayağı engelli eşi Sevinç A. (35) ile aralarında sorunları bulunan işitme ve konuşma engelli Nuri A., mahkeme kararıyla evden uzaklaştırma cezası aldı. Çocukları olmayan Nuri A., eşi Sevinç A.'ya boşanma davası açtı.

12 yıldır evli çiftin arasında yaşanan sorunlar sürerken, eve gelen Nuri A. ile eşi Sevinç A. kavga etmeye başladı.



Kavga sırasında Nuri A., Sevinç A.'yı sırtından ve göğüs bölgesinden bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ameliyata alınan kadın, hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.



EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA YATAK ODASINI ATEŞE VERDİ



Olay sırasında evlerinin yatak odasını ateşe veren ve evin kısmen yanmasına neden olan Nuri A., daha sonra jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



 



kaynak:sabah








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