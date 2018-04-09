Sinir Krizi Geçiren Kadın, Önce Bileğini Kesti Sonra Polise Saldırdı
Son Dakika! Taksim'de Oteli Taradılar: 1 Ölü, 4 Yaralı
Vergi Cezalarına İndirim Geliyor
Bilim İnsanları Harekete Geçti: 'elf Ve Periler' Uzaydan İncelenecek
Oyuncu Onur Büyüktopçu, Sevgilisiyle Görüntülendi
Fetö'nün Mahrem İmamı Yunan Bayraklı Yatta Yakalandı
Bir İli Dolandıran 1300 Yıl Hapse Mahkum Firari Çift, Yakayı Ele Verdi
3 Asker Şehit Olmuştu, 'uçan Tabut'un Enkazı 3 Ay Sonra Kayseri'ye Götürüldü
Pompalı Tüfekle Poz Verirken Göğsünden Vurduğu Arkadaşını Öldürdü
Otoparkta Çatışma Çıktı, Yoldan Geçen Otobüsteki Yolcular Dehşeti Yaşadı
David Beckham'ın Oğlu, Yeni Sevgilisiyle Öpüşürken Yakalandı
Boşanmak İsteyen Karısını Vurup İntihar Etti!
Erdoğan'ın Övgüyle Anlattığı Öso Komutanı Tam Bir Kahraman Çıktı
Beceriksiz Hırsızlar Çaldıkları Kasayı Açamayınca Kaldırıma Bırakıp Kaçtı
Evlat Acısı Çeken Yaşlı Kadın 5.Kattan Düşerek Öldü
33 Yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun Fiziksel Yaşı 23 Çıktı
Aselsan Cinayetinde Ölen Mühendisin İkizi Konuştu: İntihar Mektubu Kardeşime Ait Değil
Gümüşhane'de 2 Askeri Yaralayan Teröristler Eren Bülbül'ün Katilleri Çıktı
Orta Doğu Alev Topu! Abd Vurursa Rusya Müdahale Edecek
Trump Tehdit Etmişti! Suriye'de Askeri Hava Üssüne Füze Saldırısı

boşanmak isteyen karısını vurup intihar etti!

BOŞANMAK İSTEYEN KARISINI VURUP İNTİHAR ETTİ!

İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı eşini vurarak öldüren koca aynı silahla intihar etti. Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Tarih : 09 Nisan 2018, 10:10
Puan Ver : Boşanmak İsteyen Karısını Vurup İntihar Etti!(7/10)7


İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı eşini sokak ortasında vurarak öldüren kişi aynı silahla intihar etti.



AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ



Olay, Talatpaşa Mahallesi 1008. Sokak'ta yaşandı. V.H. adlı şahıs ile eşi D.H. arasında tartışma çıktı. Tartışmadan sonra V.H isimli şahıs, eşi D.H'ye silahla ateş etti. Eşini öldürdükten sonra V.H aynı silahla intihar etti.



BOŞANACAKLARDI



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çiftin son dönemde boşanma aşamasında olduğu ve uzun süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Boşanmak  İsteyen  Karısını  Vurup  İntihar  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER