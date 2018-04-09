BOŞANMAK İSTEYEN KARISINI VURUP İNTİHAR ETTİ!
İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı eşini vurarak öldüren koca aynı silahla intihar etti. Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.
İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı eşini sokak ortasında vurarak öldüren kişi aynı silahla intihar etti.
AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ
Olay, Talatpaşa Mahallesi 1008. Sokak'ta yaşandı. V.H. adlı şahıs ile eşi D.H. arasında tartışma çıktı. Tartışmadan sonra V.H isimli şahıs, eşi D.H'ye silahla ateş etti. Eşini öldürdükten sonra V.H aynı silahla intihar etti.
BOŞANACAKLARDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çiftin son dönemde boşanma aşamasında olduğu ve uzun süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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