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Bosch, Sanal Para IOTA ile Ortaklık Yapacak

BOSCH, SANAL PARA IOTA İLE ORTAKLIK YAPACAK

Şifreli para dünyasında yıldızı hızla parlayan IOTA ile ilgili çok önemli bir açıklama yapıldı. Alman devi Bosch, IOTA ile ortaklık yapacağını resmen açıkladı.

Tarih : 20 Aralık 2017, 22:20
Puan Ver : Bosch, Sanal Para Iota İle Ortaklık Yapacak(5/10)1

Şifreli para dünyasında gün geçmiyor ki sürpriz bir gelişme yaşanmasın. Bu kez bomba haber Almanya'dan geldi. Alman devi Robert Bosch GmbH'nin girişim sermayesi şirketi Robert Bosch Venture Capital GmbH'nin (RBVC), sanal para IOTA'ya ciddi bir yatırım yapacağı duyuruldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 7. SANAL PARASI

Bosch'un Almanya resmi sayfası üzerinden yapılan açıklamada, IOTA Vakfı ile yapılan anlaşma kapsamında Robert Bosch Venture Capital (RBVC), ciddi miktarda IOTA parası satın alacak ve Bosch'un yatırım ortaklarından Hongquan Jiang, IOTA Vakfı'nda danışmanlık görevine getirilecek. Bosch'un şu an için ne kadarlık IOTA satın alacağı beliriltilmedi. Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük 7. sanal parası olan IOTA şu sıralar 4,5 dolar civarından işlem görüyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hongquan Jiang, "IOTA takımı ile bir yılı aşkın bir süredir çalışıyoruz. IOTA'nın yenilikçi tangle teknolojisinden heyecan duyuyoruz. Bosch ve IOTA Vakfı arasında çok daha fazla sinerjiye şahit olacağız. Yakın gelecekte bu teknolojinin daha fazla endüstride hayata geçirilmesini sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

KENDİ PAZAR YERİNİ OLUŞTURACAK

Önümüzdeki aylarda IOTA ile çalışan pazar yerini hayata geçirmeye hazırlanan IOTA Vakfı'nın işbirliği yaptığı teknoloji devleri arasında Accenture Labs, Deutsche Telekom, Fujitsu, Orange, Samsung Artik ve TINE gibi 30'u aşkın dev bulunuyor. Bu şirketlerin IOTA'nın hayata geçireceği pazar yerine katılması beklleniyor.

YENİ PETROL VERİ

IOTA kurucu ortağı ve CEO'su David Sonstebo daha önce yaptığı açıklamada "yeni petrol veri" diyerek pazaryeri projesinin firmaların heba olacak verileri satmasına ve paylaşmasına olanak tanıdığını belirtmişti.Sonstebo, "Şu anda toplanan bu değerli verinin yüzde 99'u kayıp. IOTA, komisyonsuz işlem sistemi ve merkezi olmayan dağıtık defteri üzerinden datanın bütünlüğünü ücretsiz olarak garantileyerek bu verilerin paylaşımını sağlıyor." açıklamasında bulunmuştu.Açıklama ardından hızla yükselişe geçen IOTA şu sıralar günlük bazda yüzde 10,43 artışla 4,57 dolardan işlem görüyor. (Uzman Para)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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