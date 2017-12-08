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Bosna'nın Fatih Terim'e teklifi ortaya çıktı

BOSNA'NIN FATİH TERİM'E TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Bosna Hersek Futbol Federasyonu, Fatih Terim'e "Sen nasıl istersen öyle bir anlaşma yapalım. İstersen burada part time çalış, istersen full time. Yeter ki Bosna'ya gel." dedi.

Tarih : 08 Aralık 2017, 13:50
Puan Ver : Bosna'nın Fatih Terim'e Teklifi Ortaya Çıktı(5/10)1

Fatih Terim ismi son günlerde gündemden düşmüyor. Avustralya Milli Takımı ve Galatasaray ile de adı anılan Terim için, Bosna Hersek yöneticileri resmi teklif yaptı. Türkiye'de Fatih Terim ile görüşen yetkililer, Milli Takımla ilgili tüm sorumlulukları tamamen Fatih Terim'e emanet etmek istiyor!

"BOSNA HERSEK'TE HERKES SANA HAYRAN"

Bosna Hersek'te Fatih Terim'in çok sevildiğini tecrübeli teknik adama ileten yetkililer, "Bizim çok iyi takımımız var çok büyük futbolcularımız var ve bu takımın senin gibi büyük bir figüre, büyük bir teknik adama ihtiyacı var." dedi.

"SEN NASIL İSTERSEN!"

Fatih Terim'e anlaşma şartları konusunda tam bir esneklik de tanıyan yetkililer, "Sen nasıl istersen öyle bir anlaşma yapalım. İstersen burada part time çalış, istersen full time. Tüm çalışma şartlarını sen belirle. Sadece teknik direktör olarak değil, Bosna Hersek'teki futbolu kalkındırmak için de sana ihtiyacımız var. Yeter ki Bosna'ya gel." dediler.

Fatih Terim isminin halkı heyecanlandırdığını da tecrübeli hocaya ileten yetkililer "Bosna halkının, taraftarının senin gibi büyük bir hocaya ihtiyacı var. Senin ismin bile tüm Bosna'yı heyecanlandırdı." dedi.

FATİH TERİM "HAYIR" DEMEDİ

Fatih Terim ise yapılan bu teklif karşısında karar vermekte zorlanırken ilk etapta hayır demedi ve düşünmek için yetkililerden süre istedi.

Bilindiği üzere Bosna Hersek'te Edin Dzeko, Miralem Pjanic ve Sead Kolasinac gibi birçok yıldız futbolcu bulunuyor.

(Futbolarena)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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