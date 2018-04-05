BOSTON CELTİCS FORMASI GİYEN KYRİE IRVİNG SEZONU KAPATTI
NBA Play-Off'unda LeBron James-Kyrie Irving eşleşmesini uman basketbolseverlere kötü haber geldi. Celtics'in yıldızı Kyrie Irving'in sezonu kapattı.
NBA ekibi Boston Celtics'in yıldızı Kyrie Irving'in sezonu kapattığı açıklandı. ESPN'in haberine göre sol dizinden ameliyat geçiren oyun kurucunun Play-Off'ta forma giymesi mümkün görünmüyor.
26 yaşındaki Kyrie Irving sezon başında LeBron James'in gölgesinden kurtulmak istediğini ima ederek Cleveland Cavaliers'tan takasını istemişti. Bunun üzerine Cavs, Irving'i Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic, Brooklyn'in 2018 ilk tur draft hakkı karşılığı Boston'a göndermişti.
24 SAYI ORTALAMASIYLA OYNADI
Irving önderliğindeki Celtics sezon boyunca başarılı bir performans göstermiş ve bir dönem Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer almıştı. 24.4 sayı 5.1 asist ortalamalarıyla oynayan Irving, istatiksel olarak en başarılı sezonlarından birini geçirse de sakatlıklar sebebiyle yalnızca 60 maçta forma giyebilmişti. Celtics bu sezon Kyrie Irving'in oynamadığı 18 maçta 12 galibiyet 6 yenilgi aldı. Brad Stevens'ın öğrencileri Irving'in oynadığı maçlarda ise 41 galibiyet 19 yenilgi aldı
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Pfdk; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Ve Trabzonspor'a Para Cezası Verdi
- Hollanda Ekibi Ajax, Stadının Adını Johan Cruyff Arena Olarak Değiştiriyor
- Liverpool'a İmza Atmayan Emre, Yeni Takımını Buldu
- Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupasında Kazanacağı Ücret Belli Oldu
- Fikret Orman'ın Demba Ba Açıklamaları, Göztepe Başkanı Sepil'i Kızdırdı
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Konvoyuna Orta Parmak Gösterip İşten Çıkarıldı, Eski Şirketine Dava Açtı
- Yol Ortasında İlişkiye Giren Çift, Üzerilerine Gelen Aracı Fark Etmeyince Feci Şekilde Can Verdi
- Çocuklar Evdeyken Uyuşturucu Parası İçin Sevgilisini Pazarladı!
- Abd'de F-16 Uçağı Düştü!
- Emlak Kralınının Cenazesini Mücevherle Donatıp Yaktılar!
Bu Haberle İlgili Yorumlar