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Boston Celtics Forması Giyen Kyrie Irving Sezonu Kapattı

BOSTON CELTİCS FORMASI GİYEN KYRİE IRVİNG SEZONU KAPATTI

NBA Play-Off'unda LeBron James-Kyrie Irving eşleşmesini uman basketbolseverlere kötü haber geldi. Celtics'in yıldızı Kyrie Irving'in sezonu kapattı.

Tarih : 05 Nisan 2018, 22:40
Puan Ver : Boston Celtics Forması Giyen Kyrie Irving Sezonu Kapattı(9/10)5

NBA ekibi Boston Celtics'in yıldızı Kyrie Irving'in sezonu kapattığı açıklandı. ESPN'in haberine göre sol dizinden ameliyat geçiren oyun kurucunun Play-Off'ta forma giymesi mümkün görünmüyor.

26 yaşındaki Kyrie Irving sezon başında LeBron James'in gölgesinden kurtulmak istediğini ima ederek Cleveland Cavaliers'tan takasını istemişti. Bunun üzerine Cavs, Irving'i Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic, Brooklyn'in 2018 ilk tur draft hakkı karşılığı Boston'a göndermişti.

24 SAYI ORTALAMASIYLA OYNADI

Irving önderliğindeki Celtics sezon boyunca başarılı bir performans göstermiş ve bir dönem Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer almıştı. 24.4 sayı 5.1 asist ortalamalarıyla oynayan Irving, istatiksel olarak en başarılı sezonlarından birini geçirse de sakatlıklar sebebiyle yalnızca 60 maçta forma giyebilmişti. Celtics bu sezon Kyrie Irving'in oynamadığı 18 maçta 12 galibiyet 6 yenilgi aldı. Brad Stevens'ın öğrencileri Irving'in oynadığı maçlarda ise 41 galibiyet 19 yenilgi aldı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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