Yüzüne botoks yaptırdığı için pişman olan Nurgül Yeşilçay, bu kez yüzü için köpekbalığı karaciğeri kullanarak istediği sonucu elde etti.

Uzun süredir ekranda olmayan Nurgül Yeşilçay yakında Star TV'de başlayacak yarışma programı 'Geleceğin Starı'nda jüri üyesi olacak.

İYİ GÖRÜNMEK İÇİN 7 KİLO VERDİ

Fazla kilolarından şikayet eden Nurgül Yeşilçay kamera karşısında iyi görünmek için sıkı bir diyete girerek 7 kilo verdi. Nurgül Yeşilçay 2 aydır da kick boks yapıyor.

BOTOKS YERİNE KÖPEKBALIĞI CİĞERİ

Öte yandan, yüzüne botoks yaptırdığı için pişman olan Nurgül Yeşilçay, bu kez doğal ürünlere yöneldi. Cildine herhangi bir müdahale yaptırmak istemeyen oyuncu, köpekbalığı karaciğerinden elde edilen krem kullanmaya başladı.

HAYRANLARI BEĞENDİ

Güzel oyuncunun son halini görenler "İşte özlenen Nurgül" şeklinde yorum yapıyor.

İşte Nurgül Yeşilçay'ın son hali;

Kaynak: haberinburada