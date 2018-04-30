BOTOKSLA TANINMAZ HALE GELEN NURGÜL, KÖPEKBALIĞI CİĞERİYLE DÜZELDİ
Yüzüne botoks yaptırdığı için pişman olan Nurgül Yeşilçay, bu kez yüzü için köpekbalığı karaciğeri kullanarak istediği sonucu elde etti.
Uzun süredir ekranda olmayan Nurgül Yeşilçay yakında Star TV'de başlayacak yarışma programı 'Geleceğin Starı'nda jüri üyesi olacak.
İYİ GÖRÜNMEK İÇİN 7 KİLO VERDİ
Fazla kilolarından şikayet eden Nurgül Yeşilçay kamera karşısında iyi görünmek için sıkı bir diyete girerek 7 kilo verdi. Nurgül Yeşilçay 2 aydır da kick boks yapıyor.
BOTOKS YERİNE KÖPEKBALIĞI CİĞERİ
Öte yandan, yüzüne botoks yaptırdığı için pişman olan Nurgül Yeşilçay, bu kez doğal ürünlere yöneldi. Cildine herhangi bir müdahale yaptırmak istemeyen oyuncu, köpekbalığı karaciğerinden elde edilen krem kullanmaya başladı.
HAYRANLARI BEĞENDİ
Güzel oyuncunun son halini görenler "İşte özlenen Nurgül" şeklinde yorum yapıyor.
İşte Nurgül Yeşilçay'ın son hali;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tartışmalı '15 Temmuz Kahramanı' Boz: Şehit Aileleri Beni Kıskanıyor
- 'gri' Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi
- Şaka İçin Eşinin Aracını Sıkıştırdı: 1'i Bebek 5 Kişi Yaralandı
- Ameliyatta Vücudunda Tel Unutulan Kadına, Bakanlık 30 Bin Tl Ödeyecek
- Ambulans Tır'a Çarptı! Feci Kazada Sağlık Görevlisi Can Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
- Türkakım Doğal Gaz Boru Hattı, Türk Kıyılarına Ulaştı
- Akın Akın Geldiler,Türkiye'nin Kasasına 3 Ayda 4,4 Milyar Dolar Girdi
- Ekonominin Patronu Uyardı: Dövizi Olan Dövizle Borçlansın
- Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yüzde 8,4'e Yükseltti
- Suudi'ler Düğmeye Bastı! Dünyanın En Büyük Eğlence Kentini Kuruyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Güney Kore Sınırdaki Propaganda Hoparlörlerini Kaldıracak
- Esad Pyd'yi Vurdu, Abd Savaş Uçaklarıyla Yardıma Koştu!
- Sahibi Çaresiz Kaldı! 2 Pitbull, Evcil Köpeği Aralarına Alıp Parçaladı
- First Lady Bombaladı: Hapis Hayatı Yaşıyor, Pencere Bile Açamıyor!
- Çılgın Festivalin Yaratıcısı Felç Geçirip Yaşama Veda Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar