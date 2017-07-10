Beşiktaş'a Diego Costa Müjdesi İngiltere'den Geldi
Adriana Lima Ve Yazar Metin Hara Öpüşürken Görüntülendi
Altınlar İçin 80'lik Nineyi Tanınmaz Hale Getirdi!
Suudiler Yeni “Mazeret“ Buldu Katar Ambargosu İçin Kik’İ Gösterdiler
Hakkari Şehidinin Sosyal Medyadaki Son Paylaşımı Yürek Yaktı
Çavuşoğlu: Yeni Hedefimiz Abd'yi Tahtından İndirip Zirveye Oturmak
Kılıçdaroğlu’Nun “15 Temmuz“ Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Irak Başbakanı İbadi, Musul'a Bayrak Dikerek Deak'ın Temizlendiğini Duyurdu
Gündüz Vakti Minibüsü Durdurup 1 Milyon Doları Çaldılar! Büyük Soygun Kamerada!
Muğla'da İki Otomobil İle Kamyonet Çarpıştı: 3 Ölü, 4 Yaralı
Siirt'te Hain Tuzak Bozuldu! Tabur Komutanlığı Yakınlarında Tuzaklanan Patlayıcı İmha Edildi
Belediye Başkanı Aleyna Tilki'nin Adını Duyduğunda Tanıyamamış
Adriana Lima, Yazar Metin Hara'yla Birlikte Muğla'ya Geldi
Gelin-Kaynana Kavgasında Çığır Açtılar: Beni Gece Lambasıyla Dövdü!
Cimbom, 4. Yıldızını Sevilla'da Buldu
Boya Fabrikasında Önce Yangın Sonra Tekme Tokat Kavga Çıktı
Cumhurbaşkanlığı, '15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin Mimari Bilgilerini Paylaştı
Fenerli Kerem Bulut Ve Oytun Özdoğan, Fotoğraf Nedeniyle Kamptan Kovuldu
Sunderland Menajeri: Lens, Fener'i Seviyor, Büyük İhtimal Bizden Ayrılacak
İrem Derici'nin "Tektaş" Şarkısı Sakız Falından Çalıntı Çıktı

Boya fabrikasında önce yangın sonra tekme tokat kavga çıktı

BOYA FABRİKASINDA ÖNCE YANGIN SONRA TEKME TOKAT KAVGA ÇIKTI

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında kavga çıktı. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya polis müdahale etti.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 20:40
Puan Ver : Boya Fabrikasında Önce Yangın Sonra Tekme Tokat Kavga Çıktı(7/10)3

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Yaylacık mahallesinde Ahmet Aydın'a ait boya fabrikasında çıkan yangından sonra bir de kavga çıktı.

FABRİKANIN ESKİ VE YENİ SAHİPLERİ BİRBİRİNE GİRDİ

Boya fabrikasının eski sahipleri ile yeni sahipleri arasında bir anda kavga çıktı. Tekmelerin havada uçuştuğu kavga güçlükle önlendi. Birbirine giren gruba polis müdahale etti. Olaya karışan vatandaşları polis sakinleştirmeye çalıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Boya  Fabrikasında  Önce  Yangın  Sonra  Tekme  Tokat  Kavga  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER