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Boydak Kardeşler İçin İstenen Ceza Belli Oldu!
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BOYDAK KARDEŞLER İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU!


Boydak kardeşler için istenen ceza belli oldu!
Tarih : 30 Nisan 2018, 19:00
Puan Ver : Boydak Kardeşler İçin İstenen Ceza Belli Oldu!(7/10)3

Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında tutuklanan Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın 'Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği'nden cezalandırılmasını isteyen savcı, Hacı Boydak dahil aileden 7 kişi için ise 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan toplamda 105 yıl hapis cezası talep etti.

SAVCI, BOYDAK AİLESİ HAKKINDA MÜTALAASINI VERDİ

Kayseri'de yapılan Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında Cumhuriyet Savcısı Memduh Boydak, Hacı Boydak, Mustafa Boydak, İlyas Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, Şükrü Boydak ve ailenin damadı Murat Bozdağ hakkında mütalaasını verdi.

15 YIL İLE 25 YIL ARASINDA HAPİS CEZASI İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak hakkında 'Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği' suçundan 15 yıl ile 25 yıl arasında hapis cezası talep ederken, Hacı Boydak, Mustafa Boydak, İlyas Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, Şükrü Boydak ve Murat Bozdağ hakkında ise 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' 6 yıl ile 15 yıl arasında hapis cezası verilmesini istedi.

ŞİRKET HİSSELERİNİN MÜSADERE EDİLMESİ TALEP EDİLDİ

Savcı mütalaasında, sanıkların Boydak Holding ve bağlı şirketlerinde bulunan hisselerinin ayrı ayrı olmak üzere müsaderesini (bir şeyin mülkiyetinin devlete geçmesiyle sonuçlanan yaptırım) talep etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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