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Boyko Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni adresi

BOYKO BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIYOR! İŞTE YENİ ADRESİ

Kara Kartal'ın 2 sene önceki ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Denys Boyko, Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'le temasta.

Tarih : 09 Aralık 2017, 14:40
Puan Ver : Boyko Beşiktaş'tan Ayrılıyor! İşte Yeni Adresi(8/10)4

Geçen sezonu İspanya La Liga ekibi Malaga'da kiralık olarak geçirmesi sonrasında Beşiktaş'a geri dönen 29 yaşındaki eldiven, yine kendisini Güneş'e ispat edemedi.

ÜLKESİNE DÖNECEK

Tecrübeli eldivenin, Beşiktaş'ta şans bulamaması sebebiyle mutsuz olduğu ve menaceri aracılığıyla Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'le temasta olduğu bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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