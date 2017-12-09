BOYKO BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIYOR! İŞTE YENİ ADRESİ
Kara Kartal'ın 2 sene önceki ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Denys Boyko, Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'le temasta.
Geçen sezonu İspanya La Liga ekibi Malaga'da kiralık olarak geçirmesi sonrasında Beşiktaş'a geri dönen 29 yaşındaki eldiven, yine kendisini Güneş'e ispat edemedi.
ÜLKESİNE DÖNECEK
Tecrübeli eldivenin, Beşiktaş'ta şans bulamaması sebebiyle mutsuz olduğu ve menaceri aracılığıyla Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'le temasta olduğu bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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