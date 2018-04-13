Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiralık olarak gönderdiği Denys Boyko, "Sözleşmemde 3,3 milyon euro çıkış maddesi var. Bu rakam fazla. Bonservisimde indirime gitmelerini istiyorum." dedi.

Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi Dnipro'dan transfer ettiği Denys Boyko'dan istediği verimi alamadı. Boyko bu sezon başında bir başka Ukrayna takımı Dinamo Kiev'e kiralık olarak gönderilmişti.

Ukrayna basınına konuşan oyuncu, sözleşmesindeki satın alma opsiyonu hakkında siyah-beyazlı kulübe mesaj gönderdi.

Boyko, şunları söyledi:

"3,3 MİLYON EURO ÇOK FAZLA"

"Beşiktaş, sözleşmeme çıkış maddesi koydu. 3 milyon 300 bin euro çok fazla bir rakam. Beşiktaş'ın oynayan bir kalecisi var ve kurala göre kadroda Türk bir kaleci de bulunması gerekiyor."

"BONSERVİSİ DÜŞÜRÜN"

"Beni düşünmüyorlarsa bonservisimde indirime gitmeleri gerekiyor. Bir karar vermeliler. Beşiktaş'ın da benim gibi düşünmesini umuyorum."

Kaynak: haberinburada