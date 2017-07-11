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Böyle sapkınlık görülmedi! Çağırdığı 112 ekibine tekme tokat girdi

BÖYLE SAPKINLIK GÖRÜLMEDİ! ÇAĞIRDIĞI 112 EKİBİNE TEKME TOKAT GİRDİ

Sinop'ta misafir kaldığı köye çağırdığı 112 ekibine hem fiziksel hem de sözlü saldırıda bulunan vatandaş, görevlilerin iş göremez raporu almasına neden oldu.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 12:03
Puan Ver : Böyle Sapkınlık Görülmedi! Çağırdığı 112 Ekibine Tekme Tokat Girdi(6/10)2

Sinop'un Boyabat ilçesinde, 9 Temmuz 2017 Pazar saat 13.30 sıralarında Boyabat Alibeyli köyünde çok ilginç bir olay yaşandı. Köyde misafir olarak kalan ve birkaç gündür 112 Acil Sağlık ekiplerini gereksiz yere meşgul ettiği ileri sürülen Süleyman Y., (31) olayın yaşandığı gün köye gelen sağlık görevlilerine saldırdı.

EVE GİREN GÖREVLİLERE TEKME TOKAT SALDIRDI

Köye gelerek verilen adresteki eve giren sağlık görevlilerine aniden tekme ve yumrukla fiziksel ve sözlü olarak saldıran Vezirköprü doğumlu Süleyman Y., olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı.

GÖREVLİLER İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI

Çeşitli yerlerinden darbe alan 112 Acil Sağlık görevlileri Ufuk Turan 5 gün, Büşra Nur Demircan 3 gün, Beyza Sayılır ise 3 gün iş göremezlik raporu aldı.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE DE SALDIRMIŞ

Süleyman Y.'nin birkaç gün önce de acil serviste bir görevliye saldırdığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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