American Airlines uçağının CLT-RDU koduyla yaptığı bir iniş sonrası hasta bir yolcunun şiddetli gaz problemi nedeniyle uçağın tahliye edildiğini açıklandı.

American Airlines uçağının CLT-RDU koduyla yaptığı bir iniş sonrası hasta bir yolcunun şiddetli gaz problemi nedeniyle uçağın tahliye edildiğini açıklandı. American Airlines sözcüsü, uçakta teknik bir problem olduğu için bu işlemin yapıldığını öne sürdü.

ŞİDDETLİ GAZ PROBLEMİ YAŞAYAN BİR YOLCU NEDENİYLE UÇAK TAHLİYE EDİLDİ

"Hava Sosyal Medya" kullanıcı adıyla havacılık haberleri yapan bir internet sitesi verdiği bir haberde American Airlines uçağının CLT-RDU koduyla yaptığı bir iniş sonrası hasta bir yolcunun şiddetli gaz problemi nedeniyle uçağın tahliye edildiğini açıkladı.

TEKNİK PROBLEM OLDUĞU SÖYLENDİ

Bu haberin internet üzerinden yayınlanması üzerine American Airlines sözcüsü, uçakta teknik bir problem olduğu için bu işlemin yapıldığını öne sürdü.

Kaynak: haberinburada