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boyner, morhipo'nun yüzde 60'ını satmak için kolları sıvadı

BOYNER, MORHİPO'NUN YÜZDE 60'INI SATMAK İÇİN KOLLARI SIVADI

Türkiye'de birleşme ve satın alma işlemlerinde yavaşlamanın olduğu bir dönemde e-ticarette satış fırsatları kollanırken; Boyner Holding, çatısı altındaki online perakende alışveriş platformu Morhipo.com'nun yüzde 40 ile 60'ı arasında payını stratejik bir ortağa satmak için Ünlü&Co'yu yetkilendirdi.

Tarih : 06 Nisan 2017, 14:33
Puan Ver : Boyner, Morhipo'nun Yüzde 60'ını Satmak İçin Kolları Sıvadı(5/10)7


Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre, aralarında büyük Ortadoğulu bir perakende grubunun da yer aldığı dört farklı grup satışla ilgileniyor.



Boyner Holding'in 2011 yılında çatısı altında kurulan Morhipo.com'un yıllık cirosu yaklaşık 350-400 milyon TL aralığında bulunuyor.



Konuya yakın bir kaynak Morhipo.com'nun ciro çarpan değerinin 1-1.5 aralığında olabileceğini belirterek, "Şirketin stratejik bir hissesinin satışı söz konusu olacak. Yüzde 40-60 arasında stratejik bir ortaklık düşünülüyor" dedi.



Konuya yakın başka bir kaynak da satışta Morhipo.com'un stratejik bir hissesinin satılacağını belirterek, ilgililer arasında özel girişim sermayelerinin de olduğunu ifade etti.



Konuyla ilgili olarak Boyner Holding ve ve Ünlü&Co'dan bir açıklama yapılmadı.



 



kaynak:hürriyet






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