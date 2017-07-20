BOYNUZU İÇİN KORUMA ALTINDAKİ 4 KIZIL GEYİK BAŞLARI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ
Denizli'de Akdağ Tokalı kanyonda yaşayan ve koruma altındaki 4 kızıl geyik, avcılar tarafından tüfekle vuruldu ve başları kesilerek dondurulmak için götürüldü.
Denizli'nin Çivril İlçesi'ndeki Akdağ Tokalı kanyonda yaşayan ve koruma altındaki 4 kızıl geyik, yasak olmasına rağmen avcılar tarafından öldürülüp başları kesilerek götürüldü. Uzun boynuzlu kızıl geyiklerin başlarının, doldurulması için kesildiği sanılıyor.
HEMEN YETKİLİLERE HABER VERİLDİ
Geçen Pazar günü Çivril İlçesi'ndeki Akdağ Dağı Tokalı Kanyonu bölgesine gidenler bölgede av tüfeğiyle vurulmuş, başları kesilerek götürülmüş 4 kızıl geyik bulunca durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
HEPSİ AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ
Kanyon girişinde yetişkin, başı olmayan 1, kanyonun derinlerinde de yine av tüfeğiyle vurulup, başı kesilmiş 3 kızıl geyik bulundu.
12 BİN TL CEZA OLMASINA RAĞMEN UMURSAMADILAR
Koruma altında olan ve avlanılması halinde 12 bin lira cezası olan kızıl geyiklerin kaçak avcılar tarafından vurulmuş olabileceği ifade edildi. Geyiklerin hepsinin başının kesik olması ve çevrede mermi fişekleri bulunmasının kaçak av iddiasını güçlendirdiğini söyledi.
YETKİLİLER İNCELEME BAŞLATTI
Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü yetkilileri, bölgede inceleme başlattı. Uzun boynuzlu olan kızıl geyiklerin avcılar tarafından vurulup, başlarının doldurulmak için kesildiği sanılıyor.
Kaynak: haberinburada
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