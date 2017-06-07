Günlük yaşamda çok sık karşılaşılan sorunlardan biri olan boyun ağrılarının boyun fıtığının habercisi olabileceğini söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şeref Öztürk, bu noktada akıllı telefonları, tabletleri, bilgisayarları kullanırken duruşa çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.



Günlük yaşamda çok sık karşılaşılan sorunlardan biri olan boyun ağrılarının boyun fıtığının habercisi olabileceğini söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şeref Öztürk, bu noktada akıllı telefonları, tabletleri, bilgisayarları kullanırken duruşa çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.



İnsanların yaklaşık yüzde 10'unun hayatları boyunca belirli dönemlerde boyun ağısı çektiğini ancak ensede ortaya çıkan her ağrının boyun fıtığı olmadığını belirten Öztürk, "Asıl önemli olan, ağrının kaynağını doğru tespit etmek ve zamanında tedavi etmek" dedi.



Boyun fıtığının oluşumu konusunda bilgi veren Öztürk, "Boynumuzda 7 adet omurga kemiği var. Omurga kemiklerinin arasında disk dediğimiz kıkırdak yapılar bulunuyor. Disklerin iç kısımlarında yumuşak doku yer alıyor. Bu yumuşak dokunun daha sert olan kısmı aşarak taşması sonucunda boyun fıtığı oluşuyor. Dışarı taşan fıtıklaşma buradaki sinirleri sıkıştırıyor ve boyun fıtığının şikayetlerini meydana getiriyor" diye konuştu.







kaynak:sabah