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Bozdağ Açıkladı: Mevlid-i Nebi Haftası Artık Hicri Takvime Göre Kutlanacak

BOZDAĞ AÇIKLADI: MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI ARTIK HİCRİ TAKVİME GÖRE KUTLANACAK

FETÖ projesi olduğu için adı değiştirilen Mevlid-i Nebi Haftası,1989 ile 1994 yılları arasında yapıldığı gibi hicri takvime bağlandı.

Tarih : 25 Kasım 2017, 16:10
Puan Ver : Bozdağ Açıkladı: Mevlid-İ Nebi Haftası Artık Hicri Takvime Göre Kutlanacak(6/10)2

FETÖ projesi Kutlu Doğum Haftası'nın, Mevlid-i Nebi Haftası olarak isminin değişmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı yeni bir karar aldı. Diyanet, Hz.Muhammed'in doğum gününü miladi değil hicri takvime göre kutlamaya başlayacak. Mevlid-i Nebi Haftası, 1989 ile 1994 yılları arasında yapıldığı gibi hicri takvime bağlandı.

Başkanlığın aldığı yeni kararı, Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Külliyesi Zeliha Akpınar Camii'nin temel atma töreninde konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ duyurdu.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI HİCRİ TAKVİME GÖRE KUTLANACAK

Haftaya Mevlid-i Nebi gecesinin kutlanacağını hatırlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bundan önce Peygamber Efendimiz'in doğduğu, alemleri ve dünyamızı şereflendirdiği günün içinde yer aldığı hafta, 'Kutlu Doğum Haftası' adıyla, her yılın nisan ayı içerisinde kutlanıyordu. Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı yeni bir kararla, Peygamber Efendimiz'in doğduğu, dünyamızı ve alemleri şereflendirdiği günün içinde yer aldığı hafta, 'Mevlid-i Nebi Haftası' adıyla Miladi Takvime göre değil, Hicri Takvime göre kutlanacaktır. Önümüzdeki hafta bu konudaki yönetmelik değişikliği yayınlanacak ve 2018'den itibaren de Hicri Takvime göre Peygamber Efendimiz'in dünyayı şereflendirdiği hafta, 'Mevlid-i Nebi Haftası' adıyla kutlanmaya başlanacaktır."

​FETÖ PROJESİ

Bugüne dek 14-20 Nisan günlerinde "kutlu doğum haftası" olarak anılan haftanın FETÖ projesi olduğu ortaya çıkmıştı. Fethullah Gülen'in doğum gününe denk geldiği için ismi değiştirilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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