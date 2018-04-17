Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MHP lideri Bahçeli'nin erken genel seçim çağrısıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi.

GÖZLER, ERDOĞAN - BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNE ÇEVRİLDİ

Bozdağ, erken seçimle çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin yarın saat 13.30'da toplanacağını ve nihai kararın bu toplantıdan sonra verileceğini söyledi. Bozdağ'ın bu açıklaması sonrası tüm gözler yarın ki Erdoğan - Bahçeli görüşmesine çevrildi.

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Kaynak: haberinburada