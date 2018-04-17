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Bozdağ: Erken Seçimle İlgili Açıklama Yarın Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sonrası Yapılacak

BOZDAĞ: ERKEN SEÇİMLE İLGİLİ AÇIKLAMA YARIN ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ SONRASI YAPILACAK

Son Dakika! Hükümet Sözcüsü Bozdağ, erken seçimle ilgili "Gerekli açıklama yarın saat 13.30'daki Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası yapılacak." dedi.

Tarih : 17 Nisan 2018, 20:50
Puan Ver : Bozdağ: Erken Seçimle İlgili Açıklama Yarın Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sonrası Yapılacak(7/10)3

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MHP lideri Bahçeli'nin erken genel seçim çağrısıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi.

GÖZLER, ERDOĞAN - BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNE ÇEVRİLDİ

Bozdağ, erken seçimle çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin yarın saat 13.30'da toplanacağını ve nihai kararın bu toplantıdan sonra verileceğini söyledi. Bozdağ'ın bu açıklaması sonrası tüm gözler yarın ki Erdoğan - Bahçeli görüşmesine çevrildi.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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