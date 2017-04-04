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bozdağ: ya infaz edildi, ya saklanıyor

BOZDAĞ: YA İNFAZ EDİLDİ, YA SAKLANIYOR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullahçı Terör Örgütü'nün kilit ismi firari Adil Öksüz'ün nerde olabileceğine dair görüş belirtti.

Tarih : 04 Nisan 2017, 10:23
Puan Ver : Bozdağ: Ya İnfaz Edildi, Ya Saklanıyor(9/10)6


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullahçı Terör Örgütü'nün kilit ismi firari Adil Öksüz'ün nerde olabileceğine dair görüş belirtti. Bununla ilgili 2 ihtimal olduğunu söyleyen Bozdağ, "Öksüz ya infaz edildi ya da saklanıyor." dedi. Bozdağ, Kılıçdaroğlu'ndan Adil Öksüz ile ilgili Amerika'dan gelen maili kimin gönderdiğini açıklamasını da istedi.



 



kaynak:kanalb








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