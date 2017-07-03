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bozdağ'dan fetö uyarısı

BOZDAĞ'DAN FETÖ UYARISI

Türkiye'ye yapılan darbe girişiminin aynısının ABD'de yapılacağını belirten Bozdağ, "ABD'de FETÖ'cüler Türkçe olan isimlerini değiştiriyorlar. Hıristiyan isimleri alıyorlar, oradaki tarikatlara giriyorlar.

Tarih : 03 Temmuz 2017, 10:26
Puan Ver : Bozdağ'dan Fetö Uyarısı(5/10)5


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen'i iade etmeyen ABD'ye "Hristiyan FETÖCÜ" uyarısı yaptı.



FETÖ'nün ABD için de büyük bir ulusal tehdit olduğunu ve ilerde Türkiye'ye yapılan darbe girişiminin aynısının ABD'de yapılacağını belirten Bozdağ, "ABD'de FETÖCÜLER, Türkçe olan isimlerini değiştiriyorlar. Hıristiyan isimleri alıyorlar, oradaki tarikatlara hıristiyan grupların içerisine, hıristiyan olmuş o gruba girmiş kişiler olarak giriyorlar ve orada yer alıyorlar.



Oralarda itibar kazanarak oralardan güç alarak kendi örgütlerine aktarmak istiyorlar. Bunun son zamanlarda sayısı bayağı arttı. Ben şimdi diyorum ki bu örgüte karşı siz Türkiye'nin yaşadığı tecrübelerden edindiği haklı uyarılarını dikkate almazsanız bu örgüt kendi milletine yaptığı ihanetin aynısını çok daha rahatlıkla size yapar.



Kendi devletine kendi milletine ihanet edenler, Amerika'ya başka ülkelere niye ihanet etmesinler. Yani adam kendi özü kendinden olana yapıyor ihaneti, sana niye yapmasın. Senin ne ayrıcalığın var? 'Yaa ben kontrol ediyorum' diyorlar. Kontrol edemezsiniz.



Bunlar da 'biz Amerika'yı, Avrupa kontrol ediyoruz' diye etrafta bunu anlatıyor. ABD tedbir almazsa, Türkiye'nin dediklerine uymazlarsa, şimdi tebessüm edebilirler, bakan ne diyor diye, ama 15-20 sene sonra bugün Türkiye'nin aldığı tedbirlerden aynısını belki daha ağırını onlar almak zorunda kalacaklar" dedi.



 



 



 



kaynak:bursadabugun








Etiketler: Bozdağ  Dan  Fetö  Uyarısı    haber

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