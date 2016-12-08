Bu da oldu... Uyanıklar döviz bozdurana verilen hediyeleri görünce döviz dekontu satmaya başladı. 300 dolar bozdurmuş gibi dekont alanlar esnafın verdiği döneri yiyor, saç tıraşını bedavaya getiriyor.



Vatandaşlar doların ateşini almak için döviz bürolarına koştu. Kimi riske rağmen 1 dolarını, kimi 5 dolarını kimi Tanju Çolak gibi 80 bin dolarını bozdurdu.



Esnaf da vatandaşa destek vermek için dolar bozdurup fişini getirene 10 bardak çay, 1 porsiyon döner, saç tıraşı ve matkap gibi teşvik edici hediyeler verdi.



Bunu fark eden uyanık döviz büroları ise vatandaşa döviz dekontu satmaya başladı. Döviz dekontunu alanlar dövizlerini bozdurmuyor fakat bedava döner yiyor, saç tıraşı oluyor, esnafı suiistimal ediyor



ESNAF DOLARI BOZDURANA NE VERİYOR?



1000 dolar bozdurana matkap, 100 dolar bozdurana 1 kilogram yufka , miktar fak etmez dolar bozdurana 10 bardak çay, 500 dolar bozdurana oyuncak, 250 dolar bozdurana saç tıraşı hediye.







kaynak:sözcü