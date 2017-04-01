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brad pitt ayrılıktan sonra bu hale geldi

BRAD PİTT AYRILIKTAN SONRA BU HALE GELDİ

Hollywood Angelina Jolie Brad Pitt boşanıyor haberiyle çalkalanmıştı.

Tarih : 01 Nisan 2017, 10:48
Puan Ver : Brad Pitt Ayrılıktan Sonra Bu Hale Geldi(10/10)11


Hollywood Angelina Jolie Brad Pitt boşanıyor haberiyle çalkalanmıştı. Filmde tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan ve yüzyılın en iyi çiftleri arasında gösterilen büyülü aşkta sona gelindi.



Angeline Jolie tarafından boşanma davası açılan Brad Pitt zor günler atlatıyor. Çocuklarından ayrılmak istemediğini dile getiren Brad Pitt'in üzüntüden epey kilo verdiği görüldü.



 



kaynak:internethaber








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