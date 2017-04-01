BRAD PİTT AYRILIKTAN SONRA BU HALE GELDİ
Hollywood Angelina Jolie Brad Pitt boşanıyor haberiyle çalkalanmıştı.
Hollywood Angelina Jolie Brad Pitt boşanıyor haberiyle çalkalanmıştı. Filmde tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan ve yüzyılın en iyi çiftleri arasında gösterilen büyülü aşkta sona gelindi.
Angeline Jolie tarafından boşanma davası açılan Brad Pitt zor günler atlatıyor. Çocuklarından ayrılmak istemediğini dile getiren Brad Pitt'in üzüntüden epey kilo verdiği görüldü.
kaynak:internethaber
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