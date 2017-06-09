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brad pitt'ten donald trump'ın kararına tepki

BRAD PİTT'TEN DONALD TRUMP'IN KARARINA TEPKİ

Oyuncu Brad Pitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın iklim anlaşmasından çekilmesini eleştiren bir skeçte rol aldı. Skeçte bir hava durumu sunucusunu canlandıran Pitt, "Artık bir geleceğimiz kalmadı" ifadesini kullandı.

Tarih : 09 Haziran 2017, 14:04
Puan Ver : Brad Pitt'ten Donald Trump'ın Kararına Tepki(9/10)7


Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, Jim Jefferies Show'da hayli sert bir hava durumu raporu yayınladı!



Komedyen Jim Jefferies “Dünya devletleri hala Donald Trump'ın Paris Anlaşması'ndan çıkışını anlamak için cebelleşiyor. Konuya bir kez daha değinmek için, işte hava durumu sunucumuz burada” diyerek Brad Pitt'i takdim etti.



 



kaynak:ntv








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