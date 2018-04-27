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Brezilya Futbolunda Deprem! Ömür Boyu Men Edildi
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Brezilya futbolunda deprem! Ömür boyu men edildi

BREZİLYA FUTBOLUNDA DEPREM! ÖMÜR BOYU MEN EDİLDİ

FIFA, rüşvet aldığı gerekçesiyle Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Del Nero'ya ömür boyu men ve 1 milyon İsviçte frangı para cezası verdi.

Tarih : 27 Nisan 2018, 21:30
Puan Ver : Brezilya Futbolunda Deprem! Ömür Boyu Men Edildi(5/10)1

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Marco Polo del Nero'ya ömür boyu men cezası verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 76 yaşındaki Del Nero'nun rüşvet aldığı gerekçesiyle ömür boyu men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

KARA PARA AKLAMAKLA SUÇLANMIŞTI

Del Nero, ABD makamları tarafından 2015 yılında kara para aklamakla suçlanmıştı.

Üç yıl önce başkanlık seçiminde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Del Nero, aynı dönemde FIFA'da ortaya çıkan skandalın ardından icra kurulu üyeliğinden istifa etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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