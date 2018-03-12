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Brezilya milli takımına çağrılan Talisca: Benim için büyük onur

BREZİLYA MİLLİ TAKIMINA ÇAĞRILAN TALİSCA: BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR

Brezilya milli takımına davet edilen Anderson Talisca, "Beşiktaş'ın bana tanıdığı şansla beraber büyük bir çalışmanın meyvesini topladım" dedi.

Tarih : 12 Mart 2018, 22:00
Puan Ver : Brezilya Milli Takımına Çağrılan Talisca: Benim İçin Büyük Onur(8/10)4

Brezilya milli takımına davet edilen Anderson Talisca, BJK TV'ye açıklamalarda bulundu.

"DÜNYA KUPASI KADROSUNDA OLMAYI UMUYORUM"

İşte Brezilyalı'nın açıklamaları:

"Milli Takım'a geri döndüğüm için çok mutluyum. Benim için büyük bir onur. Beşiktaş'ın bana tanıdığı şansla beraber büyük bir çalışmanın meyvesini topladım ve bir daha milli takımdayım. İki tane hazırlık maçı oynayacağız. O hazırlık maçlarında iyi performans gösterip Dünya Kupası'na katılmayı o kadroda olmayı umuyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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