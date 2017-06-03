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brezilya'da muhteşem imha!

BREZİLYA'DA MUHTEŞEM İMHA!

Brezilya ordusu ve Federal Polis 4000'e yakın silahı imha etti.

Tarih : 03 Haziran 2017, 09:25
Puan Ver : Brezilya'da Muhteşem İmha!(10/10)8


Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinin Deodoro beldesinde bulunan bir askeri alanda, geçtiğimiz iki sene içerisinde Federal Polis tarafından toplanan, 4000'e yakın silah Federal Polis ve Brezilya Ordusu (Exercito) nun ortak çalışmasıyla bir asfalt silindiri ile imha edildi.



 



kaynak:milliyet








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