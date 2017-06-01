Brezilya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel sonucu 7 kişi hayatını kaybederken 53 bin kişi de tahliye edildi



Brezilya'nın Pernambuco ve Alagoas kentlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı.







Alagoas kentinde meydana selde 4 kişi hayatını kaybederken Pernambuco kentinde de 3 kişi hayatını kaybetti.







Bölgede etkili olan yağışların hayatı felç etmesiyle birlikte 53 bin kişi başka bölgelere tahliye edildi.







kaynak:sabah