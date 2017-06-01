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brezilya'da sel felaketi! 53 bin kişi tahliye edildi

BREZİLYA'DA SEL FELAKETİ! 53 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Brezilya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel sonucu 7 kişi hayatını kaybederken 53 bin kişi de tahliye edildi

Tarih : 01 Haziran 2017, 11:40
Puan Ver : Brezilya'da Sel Felaketi! 53 Bin Kişi Tahliye Edildi(8/10)7


Brezilya'nın Pernambuco ve Alagoas kentlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı.



Alagoas kentinde meydana selde 4 kişi hayatını kaybederken Pernambuco kentinde de 3 kişi hayatını kaybetti.



Bölgede etkili olan yağışların hayatı felç etmesiyle birlikte 53 bin kişi başka bölgelere tahliye edildi.



 



kaynak:sabah








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