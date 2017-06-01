BREZİLYA'DA SEL FELAKETİ! 53 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Brezilya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel sonucu 7 kişi hayatını kaybederken 53 bin kişi de tahliye edildi
Brezilya'nın Pernambuco ve Alagoas kentlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı.
Alagoas kentinde meydana selde 4 kişi hayatını kaybederken Pernambuco kentinde de 3 kişi hayatını kaybetti.
Bölgede etkili olan yağışların hayatı felç etmesiyle birlikte 53 bin kişi başka bölgelere tahliye edildi.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar