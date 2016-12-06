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brezilya'dan kolombiya'ya chapecoense için teklif

BREZİLYA'DAN KOLOMBİYA'YA CHAPECOENSE İÇİN TEKLİF

Brezilya Futbol Federasyonu tarafından sunulan teklifin kabul edilmesi durumunda önümüzdeki ay bir yardım maçının düzenlenmesi planlanıyor.

Tarih : 06 Aralık 2016, 11:36
Puan Ver : Brezilya'dan Kolombiya'ya Chapecoense İçin Teklif(0/10)


Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Kolombiya'nın Medellin kenti yakınlarında yaşanan trajik uçak kazasında kadrosunun tamamına yakınını kaybeden Chapecoense kulübüne yardım çalışmalarını sürdürüyor.



Bu amaçla CBF yetkilileri, Kolombiyalı mevkidaşlarıyla temasa geçerek Brezilya ile Kolombiya arasında özel bir maç düzenlenmesine dair teklifte bulundu.



Konuya ilişkin bir açıklama yapan federasyon sözcüsü, "Teklifimizi Kolombiya Futbol Federasyonu'na ilettik. 22-25 Ocak tarihleri arasında Chapeco kentinde özel bir maç yapmayı ve bu maçtan elde edilecek geliri Chapecoense kulübüne ve hayatını kaybedenlerin ailelerine bağışlamak istiyoruz. Bu tarihlerin Kolombiya'nın takvimine uymaması durumunda başka takımlarla temasa geçeceğiz." dedi.



Brezilyalı yetkili ayrıca, yardım maçının geliri dışında federasyon olarak Chapecoense'ye 5 milyon Brezilya reali, yani 1.46 milyon dolar tutarında bir yardımda bulunacaklarını sözlerine ekledi.



 



kaynak:eurosport








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