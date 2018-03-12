BREZİLYALI DANİ ALVES'TEN İTİRAF: ARTIK FUTBOLU SEVMİYORUM
PSG'nin yıldızı Dani Alves Brezilya basınına verdiği röportajda, futbolu artık sevmediğini söyledi.
Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Dani Alves, Brezilya basınına verdiği röportajında ilginç ifadeler kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Real Madrid'e elenmeleri hakkında konuşurken Dani Alves, artık futbolu çok sevmediğini de itiraf etti.
"FUTBOL ARTIK SADECE BİR TİCARET"
Alves, çocuklarının futbola ilgisi olup olmadığı sorulması üzerine "Tanrıya şükür ki hayır. Çünkü futbol benim futbolcu olmak istediğim dönemdeki parıltısını kaybetti. Bugün futbol artık sadece bir ticaret. Dürüst olmak gerekirse futbolu daha az sever hale geldim" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmeleri hakkında konuşurken "Paris Saint Germain'de bir geçiş süreci aşıyoruz. Bu süreçte biraz acı çekeceğimizi biliyorum. Çünkü bu tip değişim süreçleri zorlu geçer" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere Başbakanı May: Rus Ajan Sinir Gazıyla Öldürüldü, Büyük İhtimalle Sorumlu Rusya
- Kopan Bacağını Kafasının Altına Koyup İki Saat Beklettiler
- Bebeğine Fazla Gelen Sütünü Erkeklere Satarak Para Kazanıyor
- Aldatıldığını Facebook'tan Öğrendi, Gelinliğini Ateşe Verdi
- Soyunma Kabinlerindeki Kadınların Görüntülerini Çalan Hacker Yakalandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar