Brezilyalı 29 yaşındaki Karma Dövüş Sanatları dövüşçüsü Adriano Mamute, eşi ve 9 yaşındaki çocuğunun gözü önünde infaz edildi.

Brezilyalı 29 yaşındaki MMA (Karma Dövüş Sanatları) dövüşçüsü Adriano Mamute evinde infaz edildi.

Globoesporte'nin haberine göre Mamute evinde göğsünden bıçaklanmış ve yüzünden kurşunlanmış olarak bulundu.

MAMUTE ADIYLA TANINIYORDU

Gerçek adı Adriano Sylberth Santana olan dövüşçü, Mamute adıyla tanınıyordu.

Brezilyalı dövüşçünün evinde ailesinin gözleri önünde öldürüldüğü öğrenildi.

Ailenin verdiği ifadeye göre saldırganlar önce Mamute'yi yüzünden tabancayla vurdu. Daha sonra ise dövüşçü göğsünden bıçaklandı.

Polis raporuna göre olay Mamute'nin, Ouetiro'daki evinde saat Brezilya saatiyle akşam 11.30'da gerçekleşti. Çalan kapıyı açan Brezilyalı dövüşçü karşısında silahlı üç adam buldu.

EŞİ VE ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Eşi ve 9 yaşındaki çocuğunun önünde saldırıya uğrayan Adriano Mamute'ye önce vuran saldırganlardan biri daha sonra silahını ateşledi.

Evdeki cep telefonlarını alan saldırganlar çıkmak üzereyken Mamute'nin halen sağ olduğunu fark edip güreşçiyi bıçakladı. Bir süre sonra da Mamute, hayatını kaydedildi.

Mamute, aynı zamanda elektrik tesisatı işi yapıyordu.

Kaynak: haberinburada