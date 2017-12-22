Boeing ve Embraer'in mevcut ortaklıklarını satın almaya dönüştürmek için görüştüğü açıklandı. Amerikalı uçak üreticisi Boeing'in dünyanın en büyük 3. ticari jet üreticisi olan ve askeri savaş uçakları da üreten Embraer'in çoğunluk hissesini satın alma isteği doğrulandı.

BREZİLYA HÜKÜMETİNİN ONAY VERMESİ GEREKİYOR

15 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Embraer'in el değiştirebilmesi için Brezilya hükümetinin de onayı gerekiyor ancak iki şirketin henüz gelişmekte olan müzakelerine karşı devletin tutumu katı.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer dün savunma bakanıyla ile yaptığı toplantı sonrasında çok keskin bir açıklamada bulunarak "Embraer asla satılmayacak." demişti.

Brezilya havacılık endüstrisinin mücevheri olarak addedilen Sao Paulo merkezli Embraer, gelir bazında dünyanın en büyük 3. ticari jet üretcisi. 18 bin çalışana sahip firma, 70 ila 100 yolcu kapasiteli uçaklarıyla biliniyor. Bilhassa, Boeing ve Airbus üretimi geniş gövdeli dev uçakların talep garantisi olmadığı için kullanılmadığı rotalarda hakim olan Embraer, son olarak 140 yolcu taşıyabilen E2 jetini tanıtmıştı.

20 YIL SONRA EN BÜYÜK HAMLE

Embraer ticari uçak üretiminin yanı sıra başta Brezilya ordusu olmak üzere pek çok ülkeye askeri saldırı ve kargo uçakları tedariğinde de bulunuyor.

Boeing, 20 yıl önce gerçekleştirdiği 13 milyar dolar değerindeki McDonnell Douglas satın almasının ardından en büyük hamlesinin hükümet tarafından engellenmemesi için Embraer markası, yönetimi ve personelinde değişikliğe gitmemeyi planlıyor.

Folha de Sao Paulo gazetesinin haberine göre Boeing, halihazırda iş ortaklığı yürütülen Embraer'in askeri kanadında Brezilya devletinin çıkarlarını koruyacak bir anlaşmaya varmaya da hazır.

HİSSELERİ YÜZDE 30 DEĞER KAZANDI

Embraer ABD borsasında işlem gören hisseleri haberlerin ardından yüzde 30 değer kazandı ve günü de yüzde 22 kazanç ile kapattı. 176 milyar dolar piyasa değerine sahip Boeing tarafında ise ciddi bir hareket olmadı.

Havacılık sektörü eylül ayında çok ciddi satın almalara sahne olmuştu. United Technologies tam 23 milyar dolar karşılığında uçak parçaları ve havacılık sistemleri üreten Rockwell Collins'i bünyesine katmıştı. Keza, ABD ordusunun en önemli tedarikçilerinden Northrop Grumman yaklaşık 8 milyar dolar karşılığında füze ve roket üreticisi Orbital'i satın almıştı. (HABERTÜRK)

Kaynak: haberinburada