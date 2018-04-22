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Brezilyalı Kaleci Julio Cesar Futbolu Bıraktı

BREZİLYALI KALECİ JULİO CESAR FUTBOLU BIRAKTI

Flamengo'da forma giyen Brezilyalı kaleci Julio Cesar, futbolculuk kariyerini bitirdi.

Tarih : 22 Nisan 2018, 14:30
Puan Ver : Brezilyalı Kaleci Julio Cesar Futbolu Bıraktı(9/10)5

Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen kaleci Julio Cesar, futbol kariyerine son verdi.

Julio Cesar, Brezilya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ikinci haftasında Flamengo'nun Americo Mineiro'yu 2-0 yendiği karşılaşmada son kez sahaya çıktı.

SEZAR 38 YAŞINDA

Futbola başladığı kulüpte kariyerine son verme kararı alan 38 yaşındaki Cesar, İtalya'nın Inter, İngiltere'nin Queens Park Rangers, Kanada'nın Toronto ve Portekiz'in Benfica takımlarında da forma giydi. Cesar, Benfica'dan ayrıldıktan sonra ocak ayında Flamengo ile kısa süreli sözleşme imzalamıştı.

Kalesini koruduğu takımlarda birçok kupa kazanan Cesar, Inter ile 2009-2010 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Brezilya Milli Takımı'nda 87 kez görev yapan Cesar, FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda iki ve Copa America'da bir kez mutlu sona ulaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Brezilyalı  Kaleci  Julio  Cesar  Futbolu  Bıraktı    haber

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