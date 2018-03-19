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Brezilyalı Yıldız Firmino'dan Taraftara Büyük Sürpriz!
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Brezilyalı yıldız Firmino'dan taraftara büyük sürpriz!

BREZİLYALI YILDIZ FİRMİNO'DAN TARAFTARA BÜYÜK SÜRPRİZ!

İngiltere'de doğum gününü kutlamak için bir Japon restoranına giden Liverpool taraftarı Kerry Anderson'a doğum günü pastasını Brezilyalı yıldız Firmino getirdi.

Tarih : 19 Mart 2018, 20:30
Puan Ver : Brezilyalı Yıldız Firmino'dan Taraftara Büyük Sürpriz!(5/10)1

Kerry Anderson adında bir Liverpool taraftarına, arkadaşları doğum gününde unutamayacakları bir sürpriz hazırladı.

DOĞUM GÜNÜ PASTASINI FIRMINO GETİRDİ

Liverpool taraftarı olan Kerry Anderson, doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla bir Japon restoranına gitti. Doğum günü pastasını getiren isim ise Liverpool'un yıldızı Firmino oldu.

Firmino'yu karşısında gören Kerry Anderson büyük şaşkınlık yaşarken, görülmeye değer anlar çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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