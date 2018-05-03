Şampiyonlar Liginde Finalin Adı Belli Oldu!
Brezilyalı Yıldız Neymar Sahalara Dönüyor
Türkiye'nin En Büyük Şehir Hastanesi İçin Geri Sayım Başladı!
Halime Hatun Diriliş İzleyicisini Yasa Boğdu! İşte Ölüm Hikayesi
Avustralya 1 Milyondan Fazla Kanguruyu Öldürecek
Roma Kulübünden Uefa'ya Ağır Eleştiri: Finalde Olabilirdik
Lamborghini, Traktörünü Sıfır Araç Fiyatına Satıyor
Ürdün İran'la Diplomatik İlişkilerini Kesen Fas'a Destek Verdi
Yunan Bakan'dan Küstah Sözler: Yunanistan, Afrin Değil
Türkiye Genelinde 444'lü Hatlara Ulaşım Sağlanamıyor!
Türk İş Adamının Takımı, 16 Yıl Sonra Hollanda 1. Ligine Yükseldi
Özel Harekat Polisleri 2,5 Ay Sonra Afrin'den Ağrı'ya Döndü
Fenerbahçe Doğuş'dan Tofaş'a Farklı Tarife
Mossad İranlı Bilim Adamını Suikast Listesine Almış
Ysk Seçim Listelerini Yayınladı! Muhtarlardan Uyarı Geldi
Ünlü Sunucu Objektiflere Yakalanınca Panik Oldu, Kaza Yaptı!
Tivibu Çöktü, Şampiyonlar Ligi Maçı Youtube'dan Yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Öğretmenleri Sözleşmeli Alacağız
Eta Silahsızlanma Süreci Kapsamında Son Silahlarını Da Fransız Yetkililere Teslim Etti
Akşener'den Karamollaoğlu'na İttifak Ziyareti! Protokolün Detaylarını Konuştular

Brezilyalı yıldız Neymar sahalara dönüyor

BREZİLYALI YILDIZ NEYMAR SAHALARA DÖNÜYOR

Mart ayından bu yana sahalardan uzak olan Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, bu hafta Fransa'ya dönerek takımla çalışmalara başlayacak.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 02:20
Puan Ver : Brezilyalı Yıldız Neymar Sahalara Dönüyor(6/10)2

Paris Saint Germain kariyerine yaptığı sansasyonel başlangıcın ardından ayak bileğinden geçirdiği sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalan Neymar geri dönüş hazırlıklarına başladı.

25 Şubat'ta oynanan Marsilya maçından bu yana takımdan ayrı kalan ve tedavi sürecini ülkesi Brezilya'da geçiren 26 yaşındaki yıldızın cumartesi gününe kadar Fransa'ya döneceği öğrenildi.

LİGİN SON MAÇINDA SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Paris'e geldikten sonra bireysel çalışmalara başlayacak Neymar, 8 Mayıs'ta Les Herbiers ile oynanacak Fransa Kupa finalinde ise tribünden takım arkadaşlarına destek verecek. Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesinde fiziksel açıdan hazır hale gelmek isteyen süper starın 19 Mayıs'ta ligin son haftasında oynanacak Caen karşılaşmasında takımdaki yerini alması bekleniyor.

Geçirdiği ağır sakatlığa kadar Paris Saint-Germain formasıyla 30 maça çıkan Neymar, 28 gol ve 19 asistle takımının hücum gücünü sırtlamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Brezilyalı  Yıldız  Neymar  Sahalara  Dönüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER