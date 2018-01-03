Galatasaray'ın Peşindeki Asamoah'tan Müjdeli Haber Geldi
Dolar 10 Haftanın En Düşük Seviyesini Gördü
Tottenham, Beşiktaş'ın Eski Hocasını Üzdü
Brezilyalı Yıldız Robinho 3. Kez Aynı Takıma Transfer Oldu
Beşiktaş, Kasayı Ağzına Kadar Dolduran Anlaşmayı Duyurdu
Karısının Kıyafetinde Bir Türk'ün İmzası Var!
Beşiktaş, Cenk Tosun'un Alternatifini Belirledi: Islam Slimani
Taraftar, 21 Yaşındaki Futbolcuyu Sakatladı! 8 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Transferde Arda Bombası Patlıyor
Uyuşturucudan Yakayı Ele Veren Ünlü Oyuncunun Cezası Belli Oldu
Türkiye, Mobil Görüşme Süresinde Kendi Rekorunu Yeniledi
Fatih Terim Yıldız Futbolcuyu Geri Çağırdı!
Aşkta Kazanan Alişan, İşte Kaybetti! Dizisinin Fişini Çektiler
Bursasporlu Yusuf Erdoğan Evlendi
Irak'ın Efsane Futbolcusu Ali Kazım, Hayatını Kaybetti
Samsunspor'da Parasını Alan Tek Futbolcu Chibuike Kampa Katılmadı
Yıldız Futbolcu Edinson Cavani, Başarısının Sırrını Açıkladı: Balık!
İbb, Kaynarca - Pendik - Tuzla Metrosu İhalesini İptal Etti
Otomobilde Ötv Değişti, Fiyatlar Düştü! 13 Bin Tl Daha Ucuz
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş En Sevdiği Futbolcuyu Açıkladı

Brezilyalı yıldız Robinho 3. kez aynı takıma transfer oldu

BREZİLYALI YILDIZ ROBİNHO 3. KEZ AYNI TAKIMA TRANSFER OLDU

Brezilya futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Robinho, Atletico Mineiro kariyerine son verdi. Yıldız futbolcu 3. kez Santos ile anlaşmaya vardı.

Tarih : 03 Ocak 2018, 02:10
Puan Ver : Brezilyalı Yıldız Robinho 3. Kez Aynı Takıma Transfer Oldu(9/10)5

33 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho, yaptığı paylaşımla Atletico Mineiro'dan ayrıldığını duyurdu. Mineiro taraftarına teşekkür eden futbolcunun yeni takımı da belli oldu.

FUTBOL HAYATINA BAŞLADIĞI SANTOS'LA ANLAŞMA SAĞLADI

Futbol hayatına başladığı Santos'la anlaşma sağlayan Robinho, sezonun başlamasıyla birlikte eski takımının formasını giyecek. Golcü futbolcu, Santos'a atacağı imzayla birlikte Brezilya kulübüne 3. kez transfer olmuş olacak.

Robinho daha önce 2010 yılında Manchester City'den 2014 yılında da Milan'dan Santos'a kiralık olarak imza atmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Brezilyalı  Yıldız  Robinho  3  Kez  Aynı  Takıma  Transfer  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER