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Brezilya'yı Yıkan Haber! Dünya Kupasını Kaçırabilir
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Brezilya'yı yıkan haber! Dünya Kupasını kaçırabilir

BREZİLYA'YI YIKAN HABER! DÜNYA KUPASINI KAÇIRABİLİR

Paris Saint-Germain'in, Les Herbiers ile oynadığı mücadelede sakatlanan Daniel Alves'in Dünya Kupasında forma giyememe ihtimalinin bulunduğu ortaya çıktı.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 00:00
Puan Ver : Brezilya'yı Yıkan Haber! Dünya Kupasını Kaçırabilir(6/10)2

Fransa Kupası'nda PSG'nin Les Herbiers ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Dani Alves, Brezilyalıları korkuttu.

DÜNYA KUPASINI KAÇIRABİLİR

UOL Esporte'de yer alan habere göre Brezilyalı sağ bek Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasında forma giyemeyebilir.

Bu arada Fransız ekibinin bir diğer Brezilyalı yıldızı Neymar'ın iyileşme sürecinde olduğu ve turnuvada yer alabileceği ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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