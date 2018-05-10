Fransa Kupası'nda PSG'nin Les Herbiers ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Dani Alves, Brezilyalıları korkuttu.

DÜNYA KUPASINI KAÇIRABİLİR

UOL Esporte'de yer alan habere göre Brezilyalı sağ bek Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasında forma giyemeyebilir.

Bu arada Fransız ekibinin bir diğer Brezilyalı yıldızı Neymar'ın iyileşme sürecinde olduğu ve turnuvada yer alabileceği ifade edildi.

Kaynak: haberinburada