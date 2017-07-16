BRİTANYA FUTBOLUNDA ÇOCUK İSTİSMARI GİTGİDE ARTIYOR
Britanya'da futbol alt yaş gruplarındaki çocuk istismarı incelemeleri sonucunda Nisan ayından beri 181 yeni mağduriyetin yaşandığını bildirdi. Toplamda ise bu sayı 741 oldu.
Polis, Britanya'daki futbol alt yaş gruplarındaki çocuk istismarı incelemeleri sonucunda Nisan ayından beri 181 yeni mağduriyetin yaşandığını bildirdi.
560'DAN 741'E YÜKSELDİ
Yüzde 96'sı 4 ila 20 yaşları arasında bulunan mağdurların sayısının 560'dan 741'e yükseldiği belirtildi. 276 şüpheli vakanın da inceleme altında bulunduğu aktarılan bilgiler arasında.
İTİRAFLAR GELMİŞTİ
Operation Hydrant'ın açıklamasına göre, sporun her alanında aktivite gösteren 328 kulüp söz konusu incelemenin parçası olarak mercek altında bulunuyor. Geçen sene birden fazla eski futbolcunun gençlik dönemlerinde istismara uğradıklarını söylemesinin ardından konuyla ilgili aramaların yapılabileceği bir ihbar hattı oluşturulmuştu.
HEPSİ DEĞERLENDİRMEYE ALINIYOR
Britanya çapındaki polis güçleri, konuyla alakalı ihbar telefonlarında ve bilgi vermek isteyen insanların aramalarında yükseliş olduğunu bildirdi. Soruşturma, Ulusal Polis Amirleri Konseyi (NPCC) ile ortak çalışma ile yürütülüyor. Aynı zamanda NPCC kurumunda çocuk koruması alanında liderlik yapan, şef polis memuru Simon Bailey, kendilerine gelen bütün iddia ve bilgilerin ayırt edilmeksizin değerlendirme altına alındığını belirtti.
Bailey yaptığı açıklamada, "gelen bütün bilgiler ve iddialar, polis güçlerinin halihazırda bir güvenlik açığı olup olmadığını araştırmasında ve çocuk istismarını engellemek adına gerekli görülen önlemlerin alınmasında önemli rol oynuyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
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