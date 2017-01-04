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Brother Mfc-L5755Dw İnceleme
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brother mfc-l5755dw inceleme

BROTHER MFC-L5755DW İNCELEME

Ofis iş yükünün üstesinden gelen ve sorunsuz çalışması ile toplam maliyetinizi düşüren Brother MFC-L5755DW, büyük çalışma gruplarına hizmet etmek için tasarlandı. Tarama, kopyalama, faks ve mobil baskı yeteneklerine sahip olan MFC-L5755DW'ye yakından bakıyoruz.

Tarih : 04 Ocak 2017, 10:05
Puan Ver : Brother Mfc-L5755Dw İnceleme(10/10)12


Ofis iş yükünün üstesinden gelen ve sorunsuz çalışması ile toplam maliyetinizi düşüren Brother MFC-L5755DW, büyük çalışma gruplarına hizmet etmek için tasarlandı. Tarama, kopyalama, faks ve mobil baskı yeteneklerine sahip olan MFC-L5755DW'ye yakından bakıyoruz.



 



Her işte güvenilir bir iş ortağına ihtiyaç duyulur. Bu söz ile yola çıkan Brother, yeni geliştirdiği siyah beyaz lazer baskı istasyonu Brother MFC-L5755DW  sayesinde, çalışma gruplarının baskı verimliliğini artırıp masrafları düşürmeyi hedefliyor. Yapılan baskı yatırımını fazlasıyla karşılamaya çalışan Brother  MFC-L5755DW, yüksek kaliteli baskı, güvenilirlik ve düşük toplam satın alma maliyeti ile  profesyonel bir yazıcıdan beklediğiniz her şeyi sunmak istiyor. Sahip olduğu ergonomik tasarımı sayesinde hemen hemen her yere sığabilen bu baskı istasyonu, hızlı baskı performansı ve ağ ortamlardaki uyumluluğu ile her boyuttaki ofis ve çalışma ortamı için tüm beklentileri karşılayabilecek bir çözüm oluşturma peşinde. Dolaysıyla tarama, kopyalama, faks ve mobil baskı yeteneklerine sahip olan MFC-L5755DW'nin kullanıcılara sunduğu avantajlarını görmek için masaya yatırdık.



 



Çok fonksiyonlu baskı istasyonu



Brother  MFC-L5755DW,  L5000 serisi Monochrome Lazer baskı üniteler arasında en donanımlı ürünlerinden biri olma özelliğini taşıyor.  Sahip olduğu çift taraflı tarama ünitesi sayesinde benzer ürünlerinden kendisini farklılaştıran bu yeni ürün, Duplex ADF kağıt haznesi sayesinde birden çok dokümanı otomatik olarak tarayabiliyor. Bu esasında çok önemli bir özellik. Çünkü birden fazla dokumanı el değmeden arkalı önlü olarak 1200×1200 dpi çözünürlüğünde tarayıp, sahip olduğu network desteği ile dijital ortama aktarabilen Brother  MFC-L5755DW, kullanıcının işini kolaylaştırdığı gibi zamandan da tasarruf sağlıyor.



Üzerinde bulunan Dublex unite sadece tarama işini kolaylaştırmıyor. Brother  MFC-L5755DW, çift taraflı baskı ve kopyalama görevlerini de yerine getiriyor.  Tüm bu işlemleri cihazın üzerinde bulunan 12.3 cm büyüklüğünde renkli ekrandan takip edebiliyorsunuz. Dokunmatik olan bu ekran sayesinde kolay kurulum ile birlikte kolay da bir yönetilebilirlik sunuluyor. Örneğin taradığınız dokümanları,  DropBox, Google Drive veya OneDrive gibi ortamlara iki tuşa basarak yükleyebiliyorsunuz.  Bununla birlikte sahip olduğu BSI arayüzü sayesinde kullanıcılar için kişiselleştirilmiş baskı işleri programlayabiliyorsunuz. Belli kullanıcıların sadece belli işlerini yapmasını veya şifre girerek baskı almasını sağlayabiliyorsunuz.



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