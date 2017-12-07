BRÜKSEL EURO 2020 HAKKINI KAYBETTİ
2020 Avrupa Futbol Şampiyonasının düzenleneceği 13 şehirden biri olan Belçika'nın başkenti Brüksel yaşanan gecikmelerden dolayı turnuvaya ev sahipliği hakkını kaybetti.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen icra kurulu toplantısı sonucu Brüksel, stadının inşa sürecinde yaşanan gecikmeler yüzünden EURO 2020'nin ev sahibi kentleri arasından çıkarıldı. 60'ıncı yıl dönümü şerefine 13 ülkede düzenlenmesi planlanan turnuvadaki ev sahibi sayısı 12'ye düştü.
FİNAL LONDRA'DA YAPILACAK
Brüksel'de oynanması planlanan 3 grup, bir de son 16 turu maçı, turnuvanın yarı final ve final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak olan İngiltere'nin başkenti Londra'ya alındı. Böylece Wembley Stadı'nda yapılacak maç sayısı, 3'ten 7'ye yükseldi.
Ayrıca EURO 2020'nin açılış karşılaşmasının, İtalya'daki Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verildi.
Grup maçlarının hangi şehirlerde yapılacağı da belirlendi.
EURO 2020 grup maçlarının oynanacağı kentler şöyle:
A grubu: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)B grubu: Amsterdam (Hollanda), Budapeşte (Macaristan)C grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)D grubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)E grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)F grubu: Münih (Almanya), Bükreş (Romanya) - İstanbul
Kaynak: haberinburada
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