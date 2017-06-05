

Galatasaray'ın Konyaspor'u 2-1 yendiği maçta taraftarlarla vedalaşan Bruma neredeyse formasının teri bile soğumadan Almanya'ya gitti ve dün Leipzig için sağlık kontrolünden geçti. Alman kulübünün de Galatasaray'a 12.5 milyon Euro (50 milyon TL) ödeyeceği ve kazanacağı başarılara göre; bu miktarın 15 milyon Euro'yu bulabileceği belirtildi. Leipzig Sportif Direktörü Ralph Rangnick, övgüler yağdırdığı Bruma'nın sürati ile takıma çok faydalı olacağını söyledi. Galatasaray'ın bugün resmi açıklamayı yapması ekleniyor.







kaynak:sabah