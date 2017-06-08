

Galatasaray'da Bruma krizi çözüldü! Sarı kırmızılı takım, Bruma transferi için Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile anlaşmıştı. Ancak oyuncunun eski kulübü Sporting'in, Galatasaray'a transferi sırasında sözleşmesine koydurduğu maddeden dolayı bir türlü tamamlanamamıştı.







SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE VAR







Bu maddeye göre Galatasaray, Haziran 2018'den önce Bruma'yı satarsa, satın alacak kulüp Sporting'le de anlaşmaya varmak zorundaydı. Madde, Galatasaray'ın transferi Sporting'e bildirmek ve Portekiz ekibinin de onayını alması gerektiği koşullarına dayanıyordu. İşte bu nedenle uzayan transferi süreci nihayete erdi.







YAKIN ZAMANDA AÇIKLANACAK







Portekiz basını, Leipzig ve Sproting'in transfer konusunda anlaştığını, son yapılan görüşmelere göre de Bruma'nın toplam maliyetinin 18 milyon Euro'yu bulduğunu yazdı.







Bruma'nın önümüzdeki günlerde resmen Leipzig'li olması bekleniyor...







kaynak:sabah