RB Leipzig, Portekizli yıldız için teklifini 12 milyon Euro artı sonraki satıştan % 20 pay olarak revize etti. 15 milyon Euro'ya bu transferin bitmesi bekleniyor



Portekiz basını, Bruma'nın 18 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olduğunu yazdı ancak iki kulüp arasındaki görüşmelerde henüz anlaşma sağlanmadığı ortaya çıktı. 9 milyon Euro ile masaya oturan RB Leipzig, teklifini 12 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 olarak revize etti.



Sarı-kırmızılılar, 18 milyon Euro'da ısrar etse de Leipzig teklifini 15 milyon Euro'ya yükseltirse bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Taraflar arasında bir hafta içinde anlaşma sağlanması bekleniyor. Bruma'nın menajeri olmamasına rağmen Ahmet Bulut'un bizzat bu transferin gerçekleşmesi için devrede olduğu öğrenildi.







kaynak:sabah