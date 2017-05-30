BRUMA'YI RESMEN AÇIKLADI! ANLAŞTILAR
Bruma'nın menajeri Catio Balde, Galatasaray ve Leipzig'in anlaştığını duyurdu.
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın menajeri merakla beklenen transfer konusunda açıklama yaptı.
Catio Balde, Bruma için Galatasaray ve Leipzig'in anlaşmaya vardığını, oyuncunun ligin son maçında son defa sarı kırmızılı formayı giyeceğini söyledi: "G.Saray ve Leipzig anlaştı. Bruma haftaya son maçına çıkacak."
BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?
Edinilen bilgiye göre Galatasaray ve Alman ekibi Leipzig, 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Oyuncunun anlaşması gereği bu paranın 1.7 milyon Euro'su G.Saray'dan önceki kulübü olan Sporting'e gidecek.
kaynak:sabah
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