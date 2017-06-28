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btk uyardı! internette 'olta'ya gelmeyin…

BTK UYARDI! İNTERNETTE 'OLTA'YA GELMEYİN…

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla Türkiye'deki Facebook kullanıcı sayısı 40 milyonu aştı. Sosyal medya, haksız kazanç elde etmek isteyen dolandırıcıların da ilgi odağı oldu.

Tarih : 28 Haziran 2017, 14:13
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İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla Türkiye'deki Facebook kullanıcı sayısı 40 milyonu aştı. Sosyal medya, haksız kazanç elde etmek isteyen dolandırıcıların da ilgi odağı oldu.



Sosyal medyada kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçirmeye yönelik yasa dışı teşebbüsler yoğunlaşırken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sanal alem dolandırıcılarının sıklıkla başvurduğu 'oltalama' yöntemiyle ilgili vatandaşları uyardı








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