BTK'DAN KRİTİK DEĞİŞİKLİK
BTK, internet toplu kullanım sağlayıcıları yükümlülüklerine ilişkin yönetmeliği yeniledi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esasları düzenleyen yönetmeliği yeniledi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre, internet toplu kullanım sağlayıcıları ile ticari amaçlı internet toplu kullanım sağlayıcıları; konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini kullanacaklar. Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydedecekler ve iki yıl süre ile saklayacaklar.
kaynak:hürriyet
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